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تحضيرات الكلاسيكو
2026.11.18 | 09:04 pm
كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، تأهبًا لموقعة الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي على ملعب الإنماء في جدة (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
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