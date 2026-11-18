تحضيرات الكلاسيكو

كثف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته، الأربعاء، تأهبًا لموقعة الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي على ملعب الإنماء في جدة (المركز الإعلامي ـ الأهلي)