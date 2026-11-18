يواجه فريق الخليج الأول لكرة القدم ضيفه الفتح، مساء الخميس، في مباراة تجريبية تسبق عودة دوري روشن السعودي.

تجري المواجهة على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، ويستهدف طرفاها الوقوف على مدى جاهزية لاعبيهما بعد فترة التوقف الأخيرة.

واستعدادًا للتجريبية، خاض كل فريق حصة تدريبية مساء الأربعاء، وضعت اللمسات الأخيرة على تحضيراته.

وركّز تدريب الخليج على الجانب البدني، واختُتِم بمناورة بين فريقين. وبالمثل، مزج تدريب الفتح، تحت قيادة المدرب المغربي جمال السلامي، بين الشقّين البدني والتكتيكي.

ووفق مصادر «الرياضية»، يريد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج، الاطمئنان أمام الفتح، فريقه السابق، على جاهزية لاعبيه العائدين من الإصابات، بدنيًا وفنيًا، وأحدثهم الجناح فهد الرشيدي الذي عانى من إصابة عضلية وانتظم في التدريبات الجماعية الإثنين.

وقبل فترة التوقف، احتلّ الخليج المركز الـ 9 في «روشن»، برصيد 15 نقطة، ووضعت 6 نقاطٍ الفتح في المركز الـ 16، أول مراكز مثلث الهبوط.

والتقى الفريقان، في 18 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة العاشرة، وفازت كتيبة جوميز 3-2.

ولحساب الجولة الـ 13، أولى جولات الدوري بعد التوقف، يستضيف الفتح الرياض، الخميس بعد المقبل، وينزل الخليج، في اليوم التالي، ضيفًا على الخلود.