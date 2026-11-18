اختُتمت أولى فعاليات مهرجانات «فيفا» للمدارس لاكتشاف المواهب في كرة القدم، بمحافظة الخفجي، الأربعاء ، بمشاركة 206 طلاب وطالبات، إلى جانب 49 معلمًا ومعلمة، ضمن برامج النسخة السابعة من مشروع دوري المدارس للموسم الرياضي 2026ـ2027، التي ينفذها الاتحاد السعودي للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا».

وشهد المهرجان، الذي استمر ثلاثة أيام، مشاركة 150 طالبًا و56 طالبة في أنشطة كروية وتجارب ميدانية، استهدفت اكتشاف المواهب في المراحل العمرية المبكرة، وتنمية مهاراتهم الفنية، وتشجيعهم على ممارسة كرة القدم، والالتحاق ببرامج تطوير المواهب.

وبحسب حساب دوري المدارس على منصة «إكس» خضع 49 معلمًا ومعلمة، بواقع 26 معلمًا و23 معلمة، لبرنامج تدريبي اشتمل على ورش نظرية وتطبيقات عملية داخل الملاعب، تناولت أساليب اكتشاف المواهب وتطوير المهارات الكروية، وطرق تدريب الفئات السنية الصغيرة، تمهيدًا لحصول المستوفين للمتطلبات على الرخصة التدريبية «E» المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ومثّلت الخفجي المحطة الأولى من أصل 16 مدينة ومحافظة تستضيف مهرجانات «فيفا» للمدارس في مختلف مناطق السعودية، بمشاركة مستهدفة تبلغ 2560 طالبًا وطالبة يمثلون 256 مدرسة، إلى جانب تأهيل 960 معلمًا ومعلمة، على أن تحتضن الجبيل المحطة الثانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل.

وتندرج المهرجانات ضمن المسارات التطويرية لمشروع دوري المدارس، الذي يُنظم بالشراكة بين وزارتي الرياضة والتعليم، وينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بهدف توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، واكتشاف المواهب وصقلها.