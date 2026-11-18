رفع الاجتماع الثامن والثلاثون لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الشكر والعرفان والتقدير إلى قادة دول المجلس، على حرصهم واهتمامهم الكبير بأبناء المجلس، ودورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكينهم بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وتأهيلهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء في المنامة العاصمة البحرينية، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ونايف السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين.

وقدم الاجتماع التهاني والتبريكات لممثلي الدول الخليجية، الفائزين بعدد من الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

واعتمد الاجتماع، التقرير الختامي لدورة الألعاب الخليجية الرابعة التي نظمتها دولة قطر مايو الماضي، مهنئًا في ذات الصدد، الفائزين والفائزات بميداليات الدورة.

واطلع الاجتماع، على عدد من التقارير المدرجة في جدول الأعمال، منها، الرياضة النسائية، الجهود المبذولة في إطار توحيد الموقف الخليجي في القضايا والمواضيع الرياضية القارية والدولية، إضافة للمصادقة على النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخليجية.