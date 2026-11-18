حوّل فريق التعاون الأول لكرة القدم تأخره بهدف أمام النجمة «درجة أولى» إلى انتصار 3-2 في المباراة التجريبية التي جرت الأربعاء على ملعب الرديف في مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وأحرز المغربي أشرف المهديوي والألباني نديم بايرمي، ومحمد العقل أهداف التعاون، بينما سجل ثنائية النجمة كل من المصري نبيل دونجا والبرازيلي ماركوس أندريه.

وعمد الصربي فوك رازوفيتش مدرب التعاون إلى منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه في خطوة هدفت إلى الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية قبل استكمال مشوار الفريق بعد فترة توقف المنافسات بسبب أيام «فيفا».

ويتأهب «سكري القصيم» لمواجهة النهضة العماني الأربعاء المقبل على ملعبه في بريدة ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وبعدها بثلاثة أيام يحل ضيفًا على الأهلي في ملعب الإنماء بجدة لحساب الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

أما النجمة، فإنه يواجه مضيفه العروبة، الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الجوف في الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.