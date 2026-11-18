التقى ثلاثةٌ من نجوم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم بمشجعين لـ «النواخذة» من مختلف الأعمار، مساء الأربعاء، في فعاليةٍ نظَّمها متجر النادي بهدف زيادة الروابط بين الجمهور واللاعبين.

والتقط المشجعون صورًا تذكارية مع الجناح خالد الغنام، والإسباني ألفارو ميدران، والمهاجم السويدي جوردان لارسون، الذين وقعوا على عددٍ من قمصان الفريق وأهدوها للحضور.

واحتضن المتجر، الواقع في حي الشاطئ بالدمام، الفعالية، التي شهِدت إقبالًا كبيرًا من الاتفاقيين، خاصةً صغار السن، الذين حرِصوا على التقاط الصور التذكارية.

ميدانيًا، خاض فريق الاتفاق، عصر الأربعاء، حصة تدريبية، تحت قيادة المدرب الأسترالي آرثر باباس، ركّزت، حسبما ذكرت مصادر «الرياضية»، على رفع المعدلات اللياقية.

ويتحضّر الفريق لمواجهة عجمان الإماراتي، الثلاثاء، ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال الخليج. بعدها يلعب ضد الهلال، السبت، في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وقبل فترة التوقف، احتل «النواخذة» المركز السابع في «روشن»، برصيد 19 نقطة.