تنطلق منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا FIFA قطر 2026، الخميس، بثماني مباريات ضمن دور مجموعات البطولة التي تستمر حتى 13 ديسمبر المقبل.

ويدشن المنتخب السعودي للناشئين مشواره المونديالي بمواجهة نظيره الأوروجوياني لحساب المجموعة الرابعة، فيما يواجه المنتخب القطري صاحب الضيافة نظيره البنمي ضمن المجموعة الأولى.

ويقص منتخبا كلودونيا الجديدة والإكوادور شريط البطولة عند الـ 04:00 مساءً في المجموعة الثانية لمواجهات الدور الأول، ويلاقي المنتخب الفرنسي نظيره الهاييتي في التوقيت ذاته ضمن مجموعة الأخضر.

ويصطدم منتخب كوريا الجنوبية بمنافسه الأوغندي، بينما يواجه المنتخب المصري منافسه اليوناني، كما يلاعب منتخب الدنمارك نظيره الموزمبيقي.

وتختتم مباريات اليوم الأول من مونديال الناشئين بمواجهة المنتخب الأرجنتيني ونظيره الأسترالي عند الـ 07:00 مساء.