وضع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، قدمًا في الدور نصف النهائي لبطولة «أيه تي بي» الختامية لكرة المضرب، بعدما حسم مواجهته المنتظرة مع الروسي دانييل مدفيديف 6-2 و6-4 الأربعاء.

وبات ألكاراز على مشارف نيل البطاقة الأولى عن مجموعة إيفان لندل بتحقيقه فوزه الثاني، بعدما تغلب افتتاحًا على الوافد الجديد الأمريكي فرانسيس تيافو الثامن 6-2 و6-2 الإثنين.

وعلى الرغم من الهزيمة التي تحققت من دون أن يحصل حتى على فرصة واحدة لكسر إرسال ألكاراز مع ارتكابه 21 خطأ مباشرًا مقابل 13 لمنافسه، لا تزال حظوظ مدفيديف قائمة لبلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة حين يواجه تيافو في الجولة الأخيرة ، بعدما سبق له الوصل إلى النهائي عام 2021 إلى جانب فوزه باللقب قبلها بعام.

وفي ظل غياب الإيطالي المصاب يانيك سينر، بطل النسختين الأخيرتين الذي تغلب على الإسباني في نهائي 2025، والصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي «7» الذي حل في المركز الثاني عشر غير الكافي في سباق التأهل إلى تورينو، يمني ألكاراز النفس بالذهاب حتى النهاية والفوز باللقب للمرة الأولى في رابع مشاركة في البطولة.