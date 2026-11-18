أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إطلاق النسخة السادسة من ماراثون الرياض، المقرر في 6 فبراير المقبل بمنطقة «ذا فينيو» حيث يهدف الماراثون الذي ينظم بدعم من وزارة الرياضة، إلى استقطاب 60 ألف مشارك ومشاركة من مختلِف الفئات والمستويات الرياضية، في تجربة تجمع المنافسة الرياضية والترفيهَ والتفاعلَ المجتمعي.

وطبقًا لبيان اللجنة المنظمة يضم ماراثون الرياض 2027 أربعة سباقات تلائم مختلِف المستويات الرياضية، تشمل الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترًا، ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومترًا، إلى جانب سباقي 10 كيلومترات و5 كيلومترات، بما يتيح للمحترفين والهواة والمشاركين الجدد فرصة اختيار التحدّي المناسب لقدراتهم وأهدافهم الرياضية.

وأكد الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن ماراثون الرياض يمثّل إحدى أبرز صور التحول الذي تشهده السعودية في ثقافة ممارسة النشاط البدني.

وأضاف: «ننظر إلى ماراثون الرياض، باعتباره أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهو فرصة لتعزيز ارتباط المجتمع بالنشاط البدني، واليوم ونحن نستعدّ لاستقبال 60 ألف مشارك ومشاركة في نسخته السادسة نتطلّع إلى مواصلة هذه المسيرة، وتقديم حدث رياضي ومجتمعي يعكس طموحات السعودية، ويُسهم في ترسيخ الرياضة أسلوبًا للحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030».

من جانبها، أوضحت شيماء الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، أن الاستعدادات للنسخة السادسة تركّز على تقديم تجربة أكثر تكاملًا للمشاركين، والاستفادة من ملاحظات النسخ السابقة لتطوير الجوانب التنظيمية والخدمية.

وأضافت: «نريد أن يعيش كل مشارك في ماراثون الرياض تجربةً إيجابية ومتكاملة، تبدأ من لحظة التسجيل والاستعداد، وحتى الاحتفال بالإنجاز. لذلك نركّز في نسخة 2027 على تطوير الخدمات التنظيمية، وتيسير إجراءات المشاركة، وتعزيز وضوح المعلومات، بما يجعل المشارِك محور اهتمامنا في كل مرحلة».

ويعكس ماراثون الرياض مسيرة نمو متواصلة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2022، بمشاركة 10 آلاف مشارك ومشاركة، وصولًا إلى أكثر من 50 ألف مشارك من 134 جنسية في نسخة 2026، بينما يستهدف استقطاب 60 ألف مشارك في نسخته السادسة.

يأتي تنظيم ماراثون الرياض ضمن جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة، ويعزّز مكانة العاصمة الرياض وِجهةً لاستضافة الفعاليات الرياضية والمجتمعية الكبرى.