فتحت إدارة شركة نادي الهلال ملف تجديد عقد ناصر الدوسري، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة ستجتمع باللاعب لتقديم عرضها الرسمي، إذ ينتهي عقده في 30 يونيو 2027، فيما يدعم التقرير الفني للإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، استمرار الدوسري مع الأزرق.

وفيما يخص محمد كنو، لاعب وسط الفريق، بينت المصادر أن الإدارة لم تفتح ملف تجديد عقده حتى الآن، إذ يمتد عقده إلى يونيو 2028. وتدرج الدوسري في الفئات السنية للهلال قبل صعوده إلى الفريق الأول موسم 2018ـ2019، وحقق معه لقب دوري أبطال آسيا مرتين، مسجلًا أسرع هدف في تاريخ نهائيات البطولة أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي عام 2021. كما حقق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر وكأس الملك، ومثّل المنتخب السعودي في كأس العالم نسختي 2022 و2026.