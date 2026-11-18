وصل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى مركز تدريبات كارينجتون لمانشستر يونايتد، الأربعاء، تمهيدًا لبدء مهمته التدريبية عقب تعيينه مدربًا جديدًا للنادي، وذلك بعد ساعات من تركه تدريب منتخب الولايات المتحدة.

وقال بوكيتينو في حديثه إلى موظفي النادي: «أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. إنه لشرف وامتياز أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع. أتطلع لبدء العمل».

وبث حساب النادي الإنجليزي على مواقع التواصل مقطع فيديو، ووجهه إلى جماهير مانشستر يونايتد، يظهر فيه المدرب الأرجنتيني قائلاً: «أتطلع إلى لقائكم. لقد سمعت الكثير من الأمور الإيجابية عنكم».

وتابع: «سنعمل معًا على دعم اللاعبين والفريق على أرض الملعب، من أجل تحقيق النتائج التي نستحقها».

وتوجه بوكيتينو مباشرة إلى مركز التدريب للقاء مسؤولي مانشستر يونايتد وبدء الاستعدادات لمباراة الأحد في الدوري ضد ليفربول.

ووقع المدرب السابق لتوتنام وتشيلسي عقدًا مع النادي في أولد ترافورد يمتد حتى نهاية موسم 2029.

وقال لشبكة «تي إن سبورتس» المتخصصة: «التحدي الجديد تحدٍ كبير، ولكن في الوقت نفسه ذلك الشعور بالأدرينالين سيكون في اختباره».

ويواجه المدرب الأرجنتيني صاحب الـ 54 عامًا، اختبارًا صعبًا إذ يقبع مناشستر يونايتد في منطقة الهبوط بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط ضمن دوري الموسم الجاري.