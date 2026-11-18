يحدد الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، خلال الأيام المقبلة، إمكانية الاستعانة بالمدافع أحمد شراحيلي ضمن قائمة الفريق لمواجهة نيوم في دوري روشن للمحترفين، المقررة نهاية الشهر الجاري، وفقًا لما أوضحته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبحسب المصادر ذاتها، منح فيسينج شراحيلي فرصة المشاركة في الشوط الثاني من المباراة التجريبية أمام العلا، التي كسبها الاتحاد بهدفين دون مقابل، الأربعاء، وذلك بعد إكمال اللاعب برنامجه التأهيلي إثر الإصابة الأخيرة.

وفي المقابل، فضل المدرب عدم إشراك المالي محمدو دومبيا في المواجهة، رغبة في عدم الاستعجال في عودته على الرغم من أنه بدأ الدخول في التدريبات الجماعية تدريجيًا في الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن دومبيا يُتوقع أن يبدأ العودة التدريجية إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي.