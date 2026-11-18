شارك زكريا هوساوي، الظهير الأيسر لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه الجماعية الأربعاء، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، أصبح قرار مشاركة هوساوي في الكلاسيكو أمام النصر، الجمعة، ضمن الجولة التاسعة المؤجلة من دوري روشن بيد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي. ووصل هوساوي إلى مستوى عالٍ من الجاهزية، وتجاوز عددًا من الاختبارات الطبية الأسبوع الجاري، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 27، التي نظمت في جدة وتوج من خلالها المنتخب بلقب البطولة.