أعلنت إدارة نادي هجر، رسميًا، الثلاثاء عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع عبد الله الجنوبي مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت الإدارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أنها اتخذت هذه الخطوة وفقًا لما تقتضيه مصلحة ومتطلبات المرحلة المقبلة، معربًا عن شكرها وتقديرها للجنوبي على ما قدمه خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في محطته المقبلة.

وأشرف الجنوبي على هجر في 10 مباريات بدوري الدرجة الأولى للمحترفين، سجل خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى 5 خسائر، ليحتل الفريق المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.

يشار إلى أن الجنوبي قاد هجر إلى الصعود إلى دوري الأولى بعد أن حل الفريق ثانيًا في المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.