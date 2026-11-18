من مهام «روابط دوري المحترفين» جلب المستثمرين والرعاة والمعلنين للدوري، وليحدث هذا هناك خطوات عليها اتباعها.

فالمستثمر أهم ما يبحث عنه وجود شفافية ـ حوكمة، بيئة تشريعية، نمو اقتصادي، وبنية تحتية.

فيما الراعي والمعلن أهم ما يبحث عنه قاعدة جماهيرية عريضة وتفاعل كبير على مستوى الدولة، أو القارة، والأهم العالم.

والدوري لدينا فيه أغلب ما يبحث عنه المستثمر والمعلن، «بيئة تشريعية، اقتصاد قوي»، نجوم عالميون، قاعدة جماهيرية بسبب النقل التلفزيوني لعدة قنوات في قارات العالم، بدأ ينافس أفضل دوريات بالعالم.

ولكن وللأسف لديه «رابطة» تعمل ضد مصالحها متمثلة في «لجنة المسبقات» التي تحاول إضعاف أهم مباريات الدوري «الدربيات والكلاسيكو» التي تجلب المستثمر والراعي والمعلن.

ففي الموسم الماضي ولأسباب لا أحد يعرفها قررت اختراع جولة باسم «جولة الديربيات» في كل المدن، فتضررت الأندية إعلانيًا، لأن المعلن سيستهدف الفرق الأكثر جماهيرية فقط، ليضع إعلاناته، فيما لو وزعت «الدربيات» على عدة جولات، لأعلن بأغلب «الديربيات»، واستفادت الأندية.

في هذا الموسم تعمل «الرابطة» على تخريب مباراة «الكلاسيكو» بين الأهلي والنصر باختيار وقت مضر لدوريها.

فاحتمالية أن تكون المباراة ضعيفة فنيًا عال جدًا بسبب التوقيت الذي اختير للعب المباراة التي تأجلت مرتين.

لأن توقيت المباراة بعد يوم «فيفا»، وأغلب لاعبي الفريقين المحليين والأجانب مشاركين مع منتخباتهم في مباريات بعضها قوية جدًا، «منتخبات أوروبا» لا تلعب مباريات ودية، بل رسمية «تصفيات أمم أوروبا».

ولاعبو الفريقين المحليين لعبوا مباراتين مع منتخبنا، ضد «كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر»، والثانية ضد «أوزباكستان في 17 نوفمبر بقطر».

وسيعود لاعبو الفريقين من أوروبا وقطر قبل المباراة بيوم، ولن يكون هناك حصص تدريبية استعدادًا للمباراة، وبالتأكيد سيكون اللاعبون مرهقين من المباريات والسفر.

وفرضية أن تكون المباراة ضعيفة فنيًا عال جدًا، فهل هذا ما تريده «الرابطة»، أم هي مشغولة في إيجاد طريقة جديدة لتعديل «النظام الأساسي للرابطة»، فيصبح رئيسها التنفيذي حسب المواصفات؟.