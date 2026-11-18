منذ اللحظة التي ودّع فيها المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم من دورها الأول، خيّم سؤال واحد على المشهد الرياضي السعودي، متنقلًا بين منصات التواصل الاجتماعي واستوديوهات التحليل: مَن التالي؟

في كرة القدم، غالبًا ما يكون البحث عن «المنقذ» هو رد الفعل الأسهل والأكثر جاذبية بعد أي إخفاق.. يرى كثيرون أن جيورجوس دونيس لم يكن سوى «مدرب مرحلة»، وأن استمراره لن يضيف الكثير لمستقبل الأخضر.. ورغم أنه أعاد المنتخب إلى منصات التتويج عبر بوابة كأس الخليج، إلا أن اسمه يظل، في نظر قطاع واسع من الجماهير، أقل بريقًا من أن يقود طموحات الكرة السعودية في المحافل الكبرى.. وكأن الذاكرة الكروية تهمس بأن مدربين ذوي أسماء رنانة من طينة فرانك ريكارد أو روبرتو مانشيني قد حققوا ما عجز عنه المدرب اليوناني.

لكن التاريخ، حين يُقرأ بهدوء بعيدًا عن عاطفة اللحظة، يروي قصة مختلفة تمامًا.

قد لا يملك دونيس سيرة ذاتية تملأ الصفحات الأولى للصحف الأوروبية، ولا يمتلك الهالة الإعلامية التي سبقت وصول ريكارد أو مانشيني، لكن المقارنة على أرض الواقع لا ترحم.. تاريخ الكرة السعودية حافل بأسماء عالمية جاءت محمّلة بألقاب كبرى وانتهت تجاربها بخيبات مدوية. في عام 1982، تعثر المنتخب بشكل لافت تحت قيادة البرازيلي ماريو زاجالو، الرجل الذي عانق كأس العالم لاعبًا ومدربًا.. وتكرر المشهد ذاته مع مواطنه كارلوس ألبرتو بيريرا، بطل العالم الآخر، ومع قائمة طويلة من الأسماء اللامعة التي بدت وكأن شهرتها العالمية كانت العبء الأكبر الذي قادها إلى الفشل.

تلك الأسماء الكبيرة لم تفشل فنيًا فحسب، بل فشلت ثقافيًا.. يتذكر لاعبو الجيل السابق كيف كان ريكارد يمنعهم حتى من الحديث معه؛ في مشهد يلخص الفجوة النفسية لمدرب يرى نفسه أكبر من البيئة التي يعمل فيها، وأرفع مقامًا من اللاعبين الذين يُفترض أن يقودهم.

في المقابل، يمثل دونيس النقيض تمامًا.. وهنا تكمن نقطة القوة الحقيقية للمدرب اليوناني.

منذ ظهوره الأول في الملاعب السعودية مع نادي الهلال عام 2015، وتنقله بين أكثر من محطة محلية، اكتسب المدرب اليوناني خبرة تراكمية نادرة.. لقد فهم سيكولوجية اللاعب السعودي، وأدرك طبيعة الإعلام الرياضي وضغوطه، وتعلم كيف يدير هذه المنظومة المعقدة بذكاء. هذه ميزة لا تُشترى بالملايين، ولن تجدها في سيرة أي مدرب عالمي مهما بلغت شهرته.

من الطبيعي أن يحلم المشجع باسم عالمي ينقل الكرة السعودية إلى آفاق جديدة، لكن التجارب أثبتت أن الأسماء الرنانة ـ من زاجالو وبيريرا إلى ريكارد ومانشيني ـ لم تجلب سوى الوعود المؤجلة.

في المقابل، كُتبت أجمل فصول الإنجازات السعودية بمدربين لم تسبقهم الضجة الإعلامية، بل سبقهم الفهم العميق للواقع المحلي، سواء كانوا قادمين من رحم الدوري السعودي أو أسماءً لم يكن يعرفها سوى المتخصصين.

لطالما عُرف المنتخب السعودي في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسمعة غير محببة: منتخب يغيّر مدربيه بالسرعة ذاتها التي يغيّر بها اللاعبون قمصانهم. وإذا كان القرار سيتجه مجددًا نحو التغيير، والإطاحة بمدرب كسر صيامًا عن البطولات دام ثلاثين عامًا، فإن البديل يجب ألا يُختار بناءً على ثقل اسمه في السوق الأوروبية.

المعيار الحقيقي يجب أن يكون بسيطًا وحاسمًا: أن يكون مدربًا متعطشًا لصناعة المجد والبطولات، لا عابرًا يبحث عن عقد مالي ضخم.