الإعلانات لأي منتج لم تعد ضرورة فقط، بل لها أهمية لا تقل عن تحديد مصير المنتج نفسه. الناس لا تشتري الذي لا تعرفه وإن كان أفضل منتج وبأفضل سعر، وتشتري المنتج الذي شاهدت إعلاناته وإن كانت جودته عادية، فالمسألة نفسية، ويقال إن عملية برمجة يقوم بها الإعلان للعقل، حيث يجعله يطمئن للمنتج الذي شاهد إعلاناته، بينما يقلق ويشك في المنتج الذي يراه في السوق لأول مرة، وغالبًا لا يشتريه. في السوق نشاهد أحيانًا إعلانات كبيرة لمنتج جديد لكي تصنع هذه الإعلانات الثقة والطمأنينة لدى المستهلك، هذا أول أدوار الإعلان، ثم يلعب أدواره الأخرى في ترسيخ صورة المنتج في العقل الباطن، فيشتريه الزبون عندما يشاهده أو يجربه على أقل تقدير. تصوروا أن أفلامًا وهي التي تقدم منتجًا مرئيًا تفشل إذا لم يطلق لها حملة إعلانية. حتى في عالم الكتب، تلقى الكتب التي يروج لها نصيبًا أفضل من القراءة، والحديث عنها، وكم قرأت كتبًا رائعة اشتريتها صدفة ولم أكن أعرف عنها شيئًا لولا الصدفة. لا أتحدث هنا عن موضوع جديد، فالأغلبية تعرف تأثير الإعلان، لكني أتوجه للذين يؤمنون فيه، ولم يجربوه، وانحرموا من أخذ حقهم في الترويج لمنتجهم أيًا كان نوعه. في تجربه رواها لي أحد الزملاء عن قناته على اليوتيوب، تصوروا أن الزميل افتتح قناته منذ 3 سنوات، وبعد أكثر من 100 حلقة مشغولة بعناية، لم يتجاوز عدد متابعيه 9 آلاف، حتى جاء أحد أصدقائه وأقنعه بصرف بعض المبالغ على الإعلانات عن قناته لعدة أشهر، وبعد عام تجاوز عدد متابعيه 200 ألف متابع، مع مشاهدات تخطت المليون مشاهدة لبعض الحلقات. الأمر أشبه بمعادلة رياضية نتيجتها ثابتة، ولا حلول أخرى، ولا تقاس بعض النجاحات المعدودة لبعض المنتجات التي لم تعلن عن نفسها عبر الإعلانات على أنها شبه قاعدة ويمكن الاعتماد عليها. سبق وشاهدت برنامجًا وثائقيًا عن تأثير الإعلان، ورأيت كيف أن أكبر الشركات التجارية في العالم تنخفض مبيعاتها إذا خففت إعلاناتها في عام من الأعوام، مع أنها موجودة منذ عشرات الأعوام ومنتجاتها معروفة في العالم. يقول ليو برنيت مؤسس علامة Leo Burnett المختصة في خدمات الإعلانات «الإعلان الجيد لا ينقل المعلومة فحسب، بل يخترق عقل الجمهور بالرغبة والتصديق»، وهناك مقولة شهيرة تنسب لهنري فورد «أن توقف الإعلان لتوفير المال كأن توقف ساعتك لتوفير الوقت».