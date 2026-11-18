لا نعلم ماذا حصل بشأن النجم والمهاجم الخلوق العازف فراس البريكان بشأن جائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2026م، والتي يتنافس عليها مع زميله الكابتن سالم الدوسري والحارس الإيراني علي رضائي، بعد أن حققها 7 لاعبين من بلادنا.

وعن العازف وأسباب الترشيح المنصب عليه، يعود بالأرقام وبالأفعال خلال مشواره الكروي خلال هذا العام داخل المستطيل الأخضر، بعد أن قدم أفضل المستويات والنتائج مع الأهلي والأخضر السعودي.

ولعل آخرها هدفه في مباراة الأخضر أمام أوزبكستان قبل يومين، في مباراة ودية دولية.

وكان البريكان قد شارك في 15 مباراة من مباريات تصفيات كأس العالم لبلوغ مونديال 2026 في جميع الأدوار مع الأخضر.

وهذه تُحسب نقاطًا للاعب، ولكن أقل من نقاط مباريات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك، إذ لعب في المونديال 3 مباريات أمام الأوروغواي وإسبانيا والرأس الأخضر، وهذه المشاركة تُحسب بنقاط أعلى.

كذلك بلغ عدد مشاركاته في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025ـ2026 مع النادي الأهلي، بطل النخبتين، 11 مباراة في البطولة الأخيرة، وهذه لها حساب وعدد نقاط آخر.

وسجل في تلك البطولة هدفين، أحدهما في النهائي في الشوط الأول الإضافي، ونال جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2026م أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وقبل الختام، حقق العازف لقب هداف كأس الخليج 27 التي استضافتها مدينة جدة، كبطولة خارج المشاركات الآسيوية، وبالتوفيق للكابتن الخلوق والمتصالح مع نفسه والآخرين.