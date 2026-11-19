ركز أحمد الحنفوش، مدرب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على الكرات الثابتة في ختام الحصة التدريبية، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة نظيره الأوروجوياني، الخميس على ملعب إكاديمية إسباير في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الجولة الافتتاحية من كأس العالم للناشئين.

واستهل الحنفوش التمارين بالتركيز على الجوانب اللياقية، ومن ثم فرض تدريبات تكتيكية متنوعة اختتمها بالكرات الثابتة.

ويشارك المنتخب السعودي في مونديال الناشئين للمرة الخامسة في تاريخه، ويخوض منافسات النسخة الجارية التي تستضيفها قطر حتى 13 ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.

وتحفل سجل مشاركات الأخضر في كأس العالم للناشئين بإنجاز تاريخي ويتمثل في تتويجه باللقب عام 1989.