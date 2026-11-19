حجزت 6 منتخبات تذكرة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، في ختام الجولة الرابعة من التصفيات.

وبعد اكتساحه النيجر 5-1 الجمعة الماضي في الدار البيضاء، اكتفى المغرب بالفوز بهدف وحيد عندما التقى المنتخبان مجدداً في الرباط. وسجل الهدف لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي الواعد عبد الله وزان، البالغ 17 عاماً، محققاً العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، ليحجز تذكرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وكانت السنغال، التي تغلبت الإثنين على مضيفها السودان بنتيجة 4-2، أول المتأهلين، مستفيدة من فوز ملاحقتها المباشرة موزمبيق على منتخب إثيوبيا 1-0 ضمن المجموعة العاشرة. ورفعت السنغال رصيدها إلى 10 نقاط بفارق 3 نقاط أمام موزمبيق و7 نقاط أمام السودان وإثيوبيا.

وحذت مالي حذو المغرب بتحقيقها العلامة الكاملة عندما تغلبت على مضيفتها رواندا 2-0 ضمن المجموعة الحادية عشرة. ويتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب رواندا المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ضمنت بنين وبوركينا فاسو بطاقتي المجموعة السادسة بفوزهما على مضيفتيهما جمهورية إفريقيا الوسطى (1-0) وموريتانيا (3-1) توالياً. وهو الفوز الثالث لكل منهما في 4 مباريات في التصفيات دون خسارة.

بعد فوزها الإثنين على ناميبيا 3-0، اضطرت الكاميرون إلى الانتظار 24 ساعة قبل تأكيد تأهلها عن المجموعة السابعة بعد فوز جزر القمر على مضيفتها الكونغو 1-0. ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 10 نقاط مقابل 7 لجزر القمر، التي عززت حظوظها في حجز البطاقة الثانية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ12 (باستثناء الرابعة والثامنة والثانية عشرة التي تضم الدول المضيفة للعرس القاري) في التصفيات إلى النهائيات المقررة في يونيو ويوليو المقبلين في تنزانيا وكينيا وأوغندا.