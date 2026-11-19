انطلقت بجدة فعاليات «بلدة ساوث ويست - South West» الترفيهية، بباقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تمنح الأهالي والزوار فرصة استثنائية لتجربة الحياة الريفية، وسط سلسلة من المباني المتكاملة والساحات المفتوحة التي صُممت خصيصاً لتحاكي النمط المعماري في الريف.

ويعتمد تصميم البلدة على محاكاة بصرية وهندسية متقنة لتفاصيل المناطق الريفية القديمة؛ حيث تأخذ الواجهات الخشبية العتيقة، والنوافذ المعدنية، والألوان الترابية الدافئة الزوار في جولة تحاكي السير في الشوارع التاريخية القديمة، إلى جانب أنشطة تفاعلية مستوحاة من الحياة الريفية تتصدرها تجارب الفروسية وركوب الخيل، والتنقل بالعربات الكلاسيكية ومنطقة مخصصة لألعاب التحدي.

وتتضمن الفعاليات مسرحاً رئيساً يحتضن عروضاً حية تمزج بين الأداء الدرامي والمؤثرات البصرية الحديثة والاستعراضات الكوميدية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ومساحات آمنة وأنشطة موجهة للأطفال، تشمل عروض الدمى والألعاب البهلوانية، إضافة إلى ورش عمل تعليمية وتفاعلية مبسطة حول أساسيات ركوب الخيل وفنون الصناعات الجلدية، التي تمزج الترفيه بالمعرفة.

وتقدم مطاعم البلدة قائمة بأصناف متنوعة من المأكولات التقليدية، فيما تتيح المتاجر المنتشرة في أرجاء المكان فرصة اقتناء الأزياء والإكسسوارات والملابس الجلدية والأحذية التقليدية والتذكارات الفريدة.

وترسّخ بلدة «ساوث ويست» مفهوماً جديداً للسياحة والترفيه النوعي، يعزز مكانة محافظة جدة كوجهة ترفيهية رائدة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى جعل قطاع الترفيه محركاً أساسياً للتنمية المستدامة.