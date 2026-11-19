صعد المنتخب المغربي إلى المركز الخامس في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، محققاً أفضل ترتيب في تاريخه منذ بدء العمل بنظام التصنيف عام 1993.

واعتمد التصنيف الشهري الجديد على نتائج 169 مباراة، أبرزها مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية وعدد من المباريات الودية، إضافة إلى دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ودوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المغرب بواقع مركزين، متجاوزاً البرتغال والبرازيل اللتين تراجعت كل منهما مركزاً واحداً إلى المركزين السادس والسابع على الترتيب.

ويعود هذا الصعود الكبير إلى سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الملقب باسم «أسود الأطلس» في تصفيات كأس الأمم المقررة العام المقبل.

ولم تتغير المراكز الأربعة الأولى، إذ تواصل إسبانيا، بطلة العالم، تصدر التصنيف، تليها الأرجنتين التي خسرت نهائي كأس العالم 2026، ثم فرنسا وإنجلترا.

وفي أمريكا الجنوبية، عادت كولومبيا إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، بعدما تقدمت مركزاً واحداً إلى المركز العاشر، على حساب المكسيك التي تراجعت 3 مراكز.

وتبرز كندا أيضاً بين المنتخبات الأكثر تقدماً، إذ صعدت مركزين لتبلغ المركز 25، وهو أفضل ترتيب في تاريخها.