في عام 2007 اكتمل بناء مسرح أكسرا ثياتر كينج باور في بانكوك العاصمة التايلاندية بتصميم معماري مزج بين الطراز الأوروبي والزخارف التايلاندية وضعه في مصاف أفضل المسارح العالمية التي تستضيف كبرى الفعاليات والمنسابات الرياضية ومنها حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس.

والمسرح بأحدث مزود تقنيات الصوت والإضاءة لاستضافة العروض الفنية الكبرى والمؤتمرات والمناسبات الخاصة، هو مسرح ثقافي يمزج بين الطراز الأوروبي الباروكي والزخارف التراثية التايلاندية الدقيقة، يتسع المسرح لنحو 600 مقعد، ويقع في الطابق الثالث من مجمع كينج باور للأسواق الحرة بوسط المدينة.

ولقد عُرف المسرح تاريخيًا باستضافة عروض العرائس التايلاندية التقليدية الشهيرة «Aksra Hoon Lakorn Lek» التي تروي ملحمة رامايانا بمصاحبة أوركسترا حية.

استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويقع المسرح في منطقة راتشاثيوي «Ratchathewi» الحيوية، ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر قطار السماء المعلق «BTS Skytrain» من محطة نصب النصر «Victory Monument»، حيث يتوفر النقل الترددي المجاني أو المشي لبضع دقائق.

ويحتضن المسرح الخميس النسخة الـ30 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026، والذي يشهد تنافس النجمين السعوديين سالم الدوسري قائد فريق الهلال وفراس البريكان مهاجم فريق الاهلي مع الإيراني علي رضا بيرانفاند على جائزة أفضل لاعب في آسيا، وذلك بعد أن سبق للمسرح استضافة الحفل ذاته في عام 2017.