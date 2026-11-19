ينافس المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عاماً في دور مجموعات كأس العالم للناشئين قطر 2026، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فرنسا وهايتي وأوروغواي، بحسب القرعة.

وبالنظر إلى مسيرة كل منتخب من المنتخبات التي تنافس أخضر الناشئين، نجد أن منتخب فرنسا تأهل إلى مونديال قطر 2026 بعد بلوغه الدور نصف النهائي في بطولة أوروبا تحت 17 عاماً، كما أنه شارك من قبل في 9 نسخ سابقة للبطولة العالمية، ويقوده المدرب جوزيه ألكوسير.

وتوج منتخب فرنسا بكأس العالم للناشئين مرة واحدة عام 2001، بعد الفوز في النهائي على منتخب نيجيريا 3-0، كما حل ثانياً في نسخة 2023، وثالثاً في نسخة 2019. كما توج أيضاً ببطولة أوروبا للناشئين 3 مرات، أعوام 2004 و2015 و2022.

ووصل صغار الديوك إلى النسخة الحالية من بطولة العالم للناشئين، بعد بلوغهم نصف نهائي اليورو تحت 17 عاماً، قبل الخسارة أمام بلجيكا 1-2، بينما حصد الفريق 6 نقاط في المجموعة من خلال انتصارين على الدنمارك 4-0 وضد مونتينيغرو 5-0، فيما خسر أمام إيطاليا بهدف نظيف.

أما منتخب هايتي فيشارك في كأس العالم للناشئين بعد تصدره مجموعته في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاماً، ويقوده المدرب كوسكي سانفيل، حيث تصدر الفريق المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، من خلال الفوز على جواتيمالا 2-1، وعلى جرينادا 5-1، وضد أنتيجوا وبربودا 4-0.

وشارك منتخب هايتي في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في 3 نسخ سابقة، لكنه خرج خلالها من مرحلة المجموعات، وذلك خلال أعوام (2007 و2019 و2025)، ليدخل مغامرة نسخة قطر 2026 مستنداً إلى صدارته التصفيات.

أما على مستوى أبرز إنجازاته، فحصل الفريق على المركز الثالث في بطولة الكونكاكاف تحت 17 عاماً خلال عام 2019، إضافة إلى المركز الرابع خلال نسخة 2007.

هذا وصعد منتخب أوروغواي إلى نهائيات مونديال الناشئين بعد احتلاله المركز السادس في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 عاماً، تحت قيادة المدرب إجناسيو جونزاليس.

وحصد منتخب أوروغواي 5 نقاط في المجموعة الأولى بالبطولة القارية، إذ تعادل أمام تشيلي بنتيجة 1-1، ثم ضد باراجواي بالنتيجة ذاتها، فيما خسر أمام إكوادور 1-2، وفاز على كولومبيا بنتيجة 2-0.

وعلى مستوى تحديد المراكز، فاز الفريق على فنزويلا بنتيجة 3-0، ثم خسر أمام تشيلي 2-3، ليحتل المركز السادس ويتأهل إلى المونديال.

وتعد وصافة نسخة 2011 أبرز نتائج منتخب أوروغواي في كأس العالم للناشئين، كما حل ثانياً في بطولة أمريكا الجنوبية للناشئين 3 مرات.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى مونديال الناشئين، بعد بلوغه ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً، قبل الخسارة في دور الـ8 أمام الصين 1-3، وقبلها تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد 7 نقاط، بالفوز على ميانمار 4-0، ثم على تايلاند بهدفين، والتعادل ضد طاجيكستان 5-0.