بنى المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا قائمته المشاركة في كأس العالم للناشئين من لاعبي تسعة أندية، أكثرها إسهامًا القادسية ثم الاتحاد.

ينطلق المونديال، الذي يخوض 46 منتخبًا منافساته، الخميس في قطر، وتضم مجموعته الرابعة منتخبات فرنسا وأوروجواي والسعودية وهايتي.

وشكّل السعودي أحمد الخنفوش، مدرب «الأخضر» الناشئ، قائمته، التي تضم 21 لاعبًا، من 6 لاعبين قدساويين، و5 اتحاديين، و3 هلاليين، واثنين من العلا، ولاعب من كلٍ من النصر، والاتفاق، والأهلي، والتعاون، والأخدود.

واختار الحنفوش 3 حراس مرمى، هم عبد الله الماس «القادسية»، عبد الله النخلي ومساعد الشمري «العلا». وفي الخط الخلفي، استعان بجواد الهاشم «الاتفاق»، عبد الرحمن المامي ويحيى طارق «القادسية»، عمار ميمني ومروان اليامي «الاتحاد»، نايف القحطاني «الهلال»، ونواف الهويري «التعاون».

ويتألف خط الوسط من تميم سراج وسلطان بن مهري «الاتحاد»، حمد الشمري وعبد الله الباتلي «القادسية»، زيد البوري وشامان القحطاني «الهلال»، عبد الله الدوسري «الأهلي»، يحيى سعيد «النصر»، وسيف القارح «الأخدود».

وتكتمل القائمة بالمهاجمين حامد آدم من الاتحاد، وفارس بوشقراء من القادسية.

ويستهلّ المنتخب مشواره بمواجهة أوروجواي مساء الخميس، على ملعب أكاديمية «أسباير 5» في الدوحة.