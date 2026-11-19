يستعد المنتخب السعودي للناشئين لخوض غمار بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، قطر 2026، للمرة الخامسة في تاريخه، وينافس ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا، هايتي، والأوروجواي.

وشارك الأخضر السعودي في 4 نسخ سابقة، أبرزها في نسخة إسكتلندا عام 1989، عندما توّج باللقب العالمي عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب البلد المستضيف بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل بنتيجة 2-2، ليكون أول منتخب آسيوي وعربي يتوج بمونديال الناشئين.

وسبق تتويجه باللقب مشاركة أخضر الناشئين في نسختي 1985 و1987، كما شارك أخيرًا في النسخة الماضية التي جرت عام 2025 في قطر أيضًا.

وجاءت أولى مشاركات الأخضر في كأس العالم للناشئين عام 1985 تحت قيادة المدرب السعودي محمد الخراشي حيث تأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفاز الأخضر حينها مع الخراشي على كوستاريكا بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع نيجيريا بنتيجة 0-0، وفاز على إيطاليا بنتيجة 3-1، ليتأهل إلى ربع النهائي ويخرج بعد الخسارة أمام البرازيل 1-2.

وعاد المدرب الخراشي لقيادة الأخضر في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا نسخة 1987، لكن الفريق خرج حينها من الدور الأول، إذ خسر أمام أستراليا بهدف، وتعادل مع البرازيل بنتيجة 0-0، فيما فاز على فرنسا بنتيجة 2-0، ليحل ثالثًا خلف أستراليا وفرنسا في المجموعة.

وفي نسخة عام 1989، قاد الأخضر المدرب البرازيلي إيفو ورتمان، الذي نجح في قيادة المنتخب السعودي للظفر بكأس العالم للناشئين حينها، بعد الانتصار في النهائي على إسكتلندا بركلات الترجيح، كما فاز على نيجيريا في ربع النهائي بالترجيحية، وانتصر في نصف النهائي على البحرين بهدف دون مقابل.

وشارك ناشئو الأخضر في النسخة الماضية التي جرت عام 2025 في قطر، لكنهم خرجوا من الدور الأول بعد خسارتهم أمام النمسا بهدف، وأمام مالي بنتيجة 0-2، بينما انتصروا على نيوزيلاندا بنتيجة 3-2، تحت قيادة المدرب الوطني عبد الوهاب الحربي.

ويقود المدرب السعودي أحمد الحنفوش أخضر الناشئين في نسخة 2026، على أمل تكرار إنجاز البرازيلي إيفو ورتمان.