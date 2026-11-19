يدخل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم محطة جديدة في تاريخه مع انطلاق منافسات كأس العالم للناشئين، الخميس، في قطر، بالمشاركة الخامسة ومستحضرًا سجلًا بدأ قبل أكثر من أربعة عقود، وتوّجه بإنجاز تاريخي لا يزال حاضرًا في ذاكرة الكرة السعودية.

وتعود أولى مشاركات الأخضر في البطولة إلى عام 1985 عندما ظهر في النسخة الافتتاحية التي استضافتها الصين، ونجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي.

وفي النسخة التالية عام 1987 التي احتضنتها كندا، لم يتمكن المنتخب السعودي من تكرار إنجازه السابق، إذ غادر المنافسات من دور المجموعات.

وجاء الموعد الأبرز بعد عامين، وتحديدًا في نسخة 1989 التي استضافتها إسكتلندا، حين كتب الأخضر الناشئ واحدة من أهم صفحات تاريخ كرة القدم السعودية والآسيوية، بعدما توّج بلقب كأس العالم، إثر مشوار مميز قاده إلى المباراة النهائية أمام المنتخب الإسكتلندي صاحب الأرض والجمهور.

وشهد النهائي مواجهة مثيرة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 قبل أن يحسم المنتخب السعودي اللقب بركلات الترجيح «5-4» ليصبح أول منتخب عربي وآسيوي يحقق كأس العالم تحت 17 عامًا، والمنتخب الآسيوي الوحيد الذي توّج بالبطولة حتى الآن.

وبعد غياب طويل عن المحفل العالمي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، عاد الأخضر إلى البطولة في نسخة قطر 2025، التي شهدت مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى ووقع في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب النمسا ومالي ونيوزيلندا.

واستهل الأخضر مشواره بالخسارة أمام النمسا بهدف دون مقابل، قبل أن يستعيد توازنه بانتصار على نيوزيلندا إلا أن خسارته في الجولة الأخيرة أمام مالي بهدفين دون رد أنهت آماله في التأهل إلى دور الـ32، ليغادر المنافسات بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد ثلاث نقاط.

ويتجدد الحضور السعودي في النسخة الجارية والتي تمثل المشاركة الخامسة للأخضر في تاريخ البطولة، والثانية على التوالي بعدما نجح في حجز مقعده إثر بلوغه الدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 17 عامًا 2026 التي استضافتها السعودية.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات النسخة الجديدة ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات أوروجواي وفرنسا وهايتي، إذ يستهل مشواره بمواجهة أوروجواي الخميس، قبل أن يلتقي فرنسا في 22 نوفمبر الجاري ثم هايتي في 25 من الشهر ذاته.

وتجرى البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل بمشاركة 48 منتخبًا في النسخة الثانية التي تُلعب بالنظام الموسع، على أن تحتضن قطر المنافسات للعام الثاني تواليًا ضمن استضافتها السنوية للبطولة حتى 2029.