شق المنتخب السعودي الأول تحت 17 عامًا لكرة القدم طريقه إلى كأس العالم للناشئين 2026 بعد مسيرة حافلة انتهت في ربع نهائي كأس آسيا التي استضافتها جدة في مايو الماضي بمشاركة 15 منتخبًا.

وخاض الأخضر الناشئ غمار كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب ميانمار وتايلاند وطاجيكستان.

وسجل المنتخب السعودي انتصارين مقابل تعادل وحيد وخسارة في أربع مباريات لعبها بالبطولة القارية، وأحرز 12 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات.

واستهل المنتخب السعودي تحت قياده مدربه أحمد الحنفوش منافسات البطولة القارية بانتصار على ميانمار برباعية نظيفة سجلها كل من علي المكي «هدفين»، وفارس بوشقراء وعبد الله الدوسري.

وفي المباراة الثانية، فاز الأخضر على تايلاند بثنائية نظيفة حملت توقيع مروان اليامي وحسن العكروش، ليحصد النقطة السادسة ويبلغ ربع النهائي وبالتالي حجز مقعده في المونديال ضمن المنتخبات الثمانية الأولى في البطولة القارية.

وأنهى الأخضر مرحلة المجموعات في صدارة مجموعته إثر تعادله المثير مع طاجكيستان 5-5، وتناوب على الخماسية كل من يحيى سعيد، علي الشمراني «هدفين»، وزيد البري، وفيصل بيومي.

وتوقف مشوار المنتخب السعودي في ربع النهائي عقب خسارته 1-3 أمام نظيره الصيني.

وبعد نهاية مشواره الآسيوي، يخوض الأخضر السعودي تحديًا جديدًا في بطولة كأس العالم للناشئين التي سبق وأن شارك فيها أربع مرات، وحقق من خلالها إنجازه التاريخي والمتمثل في التتويج بلقبها عام 1989.

ويشارك الأخضر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر بدءًا من الخميس حتى 13 ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره المونديالي بمواجهة الأوروجواي، الخميس، وبعدها يلاقي فرنسا، الأحد، ومن ثم يختتم مرحلة المجموعات أمام هايتي الأربعاء.