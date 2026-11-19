كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن تلقي ثلاثة طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة مارس 2027 في الرباط، العاصمة المغربية، مقدمة، بحسب الترتيب الأبجدي، من الفرنسي فيليب ديالو، وجياني إنفانتينو، الرئيس الحالي، والياباني كوزو تاشيما.

وأحيلت طلبات الترشح إلى اللجنة الانتخابية لدراستها والبت في قبول المرشحين، ووفقًا لنظام «فيفا» الأساسي والجدول الزمني للانتخابات، ستُخطَر الاتحادات الوطنية الأعضاء بأسماء المرشحين المقترَحين والمقبولين في موعد أقصاه 18 فبراير 2027.

ويضم «فيفا» 211 اتحادًا عضوًا، لكل منها صوت واحد في الانتخابات الرئاسية، ويحتاج المرشح إلى الأغلبية للفوز.

ويواجه إنفانتينو، صاحب الـ56 عامًا، ضغوطًا شديدة للمرة الأولى، بسبب خطته الملغاة للسماح بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، لكنه لا يزال يحظى بدعم كبير للفوز بإعادة انتخابه.

ومنذ الكشف في يوليو الماضي عن الخطة، قاد الاتحاد الأوروبي للعبة، برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حملة المعارضة على المشروع، وسرعان ما تراجع إنفانتينو عن هذا المقترح في مواجهة موجة واسعة من الانتقادات، إلا أن «يويفا» لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمة في فلوريدا سعيًا إلى جمع أدلة تمهيدًا لتقديم شكوى محتملة بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد رئيس «فيفا» الحالي في سويسرا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، الذي يضم 47 اتحادًا عضوًا، أكتوبر الماضي دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو بعدما كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعارضه.

وانتُخب إنفانتينو، للمرة الأولى 2016، خلفًا للسويسري جوزيف بلاتر، المستقيل إثر فضيحة فساد مدوية في أروقة الاتحاد الدولي، وأُعيد انتخابه في 2019 ثم 2023 بالتزكية.

في المقابل، يحظى ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، بدعم الاتحاد الأوروبي الذي أكد على أن أعضاءه تعهدوا بالإجماع بتقديم دعمهم الكامل، وذلك قبل الموعد النهائي لإعلان الترشيحات.

ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمة سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ يناير 2023.

وقال ديالو، صاحب الـ63 عامًا: «لم يعد ممكنًا استمرار نمط من الحوكمة الفردية تُتخذ فيه أكبر القضايا المتعلقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة، من دون أي شفافية ومن دون استشارة أي طرف، ومن دون المرور عبر اللجنة التنفيذية».

وكان ديالو مد يده إلى تاشيما خلال مؤتمر صحافي عقد في باريس، الثلاثاء الماضي، متحدثًا عن إمكانية توحيد القوى مع الرئيس الفخري للاتحاد الياباني الذي كان عضوًا في مجلس «فيفا».

وأوضح تاشيما لصحيفة «ليكيب» الفرنسية أنه يرغب في إجراء نقاش مع ديالو، مضيفًا: «إذا طرحت خلال هذا التبادل مسألة ترشح مشترك أو تقارب، فإنني أنوي فعلًا أن أصغي إليه بذهن منفتح».

ومن دون إغلاق الباب أمام النقاش، ومع إعلانه أنه متوافق تمامًا مع رئيس الاتحاد الفرنسي، انتقد تاشيما العملية المتأخرة لاختيار مرشح من الاتحاد الأوروبي للعبة، متابعًا: «في البداية، لم يكن يبدو أن أحدًا يريد الترشح من جانب «يويفا»، إذا كان موقفهم حقًا معارضة إنفانتينو، فأتساءل ما كان سيحدث لو لم أقرر أنا نفسي الترشح»، في إشارة إلى رفض الفرنسي أرسين فينجر الترشح.

وشغل تاشيما منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم من 2016 إلى 2024، وعمل في الوقت ذاته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.