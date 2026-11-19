أبدى البلجيكي فنسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، متصدر «البوندسليجا»، امتنانه ​للدعم الذي تلقاه بعد مرضه، كاشفًا عن تشوقه إلى العودة لوضعه الطبيعي في كرة القدم والتركيز على النتائج.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي، الخميس، قبل مواجهة كولن، الجمعة: «أنا ممتن للدعم الذي ⁠تلقيته، تلقيت دعمًا فوريًا من النادي ‌والأطباء، تحاول ألا تفكر ‌فيما كان يمكن أن يحدث».

وأوضح المدرب البلجيكي أنه خضع لعدد من الفحوصات، وحاليًا يتمتع بصحة جيدة، مضيفًا: «أشعر أنني بخير، مررت بفترة طويلة، والآن حان وقت الخطوة التالية، أود فقط أن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع ‌ما يمكن».

وأشار كومباني، الذي يخوض موسمه الثالث مع البايرن، إلى أنه من المثير للاهتمام رؤية ⁠الفريق ⁠من منظور مختلف، لا سيما فوزه 2ـ0، على ملعب أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، متابعًا: «أنا هنا، وما حدث قد حدث، ويمكن أن يحدث لأي شخص، بداية ​من الجمعة، ستعود ​الأمور إلى طبيعتها فيما يتعلق بالمباريات التي خسرناها وانتصرنا فيها، ونأمل أن تكون هذه هي الأولوية».

ويعود كومباني إلى مقاعد بدلاء بايرن ميونيخ، الجمعة، بعد أكثر من 30 يومًا، ونُقل سريعًا إلى المستشفى 23 أكتوبر الماضي، ‌بعد سقوطه ‌مغشيًا عليه خلال حصة ​تدريبية للفريق ‌الثاني، ⁠بعد معاناته ​من فيروس في الأيام التي سبقت ذلك.

وشُخصت حالة المدرب البلجيكي على أنها التهاب سحائي، وخرج من المستشفى بعد بضعة أيام.

وحقق البايرن أربعة انتصارات، وتعادلًا واحدًا في مبارياته الخمس تحت قيادة آرون دانكس، المدرب المساعد.

ويتصدر النادي البافاري الدوري الألماني، متقدمًا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف، كما أنه لم يخسر في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا.