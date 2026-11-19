في عام 1989، لم يكن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 16 عامًا غريبًا عن نهائيات كأس العالم، فقد سبق له المشاركة في نسخة 1985، حيث بلغ الدور ربع النهائي، قبل أن يشارك في 1987، ليحضر هذه المرة إلى إسكتلندا بطموح أكبر لتعويض خروجه من الدور الأول في النسخة الماضية.

تأهل «الأخضر» عن قارة آسيا برفقة الصين والبحرين، وأوقعته القرعة في مجموعة ضمت منتخبات البرتغال، وغينيا، وكولومبيا.

واستهل المنتخبُ مبارياته بالتعادل مع البرتغال، المرشح الأبرز للقب، بهدفين لمثلهما، وأحرز هدفيه جبرتي الشمراني عند الدقيقتين 60 و80، فيما كان النجم لويس فيجو قد افتتح التسجيل لمنتخب بلاده.

وتكرر التعادل في المباراة الثانية أمام غينيا بالنتيجة ذاتها «2-2»، حيث سجل مدافع غينيا موري فوفانا هدف الأخضر الأول بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف الراحل خالد الرويحي هدف التعادل الثاني، ليصل «الأخضر» إلى مواجهة مصيرية أمام كولومبيا. إما الفوز والاستمرار، أو السقوط والخروج. ونجح الرويحي في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأخيرة، لينقل زملاءه إلى ربع النهائي.

في دور الثمانية، اصطدم السعوديون بنيجيريا، حامل لقب النسخة قبل الماضية، وامتدت المباراة إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألقًا لافتًا للحارس محمد الدعيع الذي حرم النيجيريين من التسجيل، ليفوز الأخضر «2-0»، في وقت كان فيه لويس فيجو يقود البرتغال إلى نصف النهائي على حساب الأرجنتين.

وواجه المنتخب، ضمن نصف النهائي، نظيره البحريني الذي أقصى البرازيل، ومجدّدًا تألق الرويحي وسجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 47، فيما قاد برايان أونيل البلد المضيف لإقصاء البرتغال.

وفي المباراة النهائية، واجه المنتخب السعودي نظيره الإسكتلندي صاحب الأرض والجمهور. وفي لقاء مرهق تكتيكيًا، تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد سبع دقائق فقط من البداية بتسديدة من إيان داوني، وفي منتصف الشوط عزز بول ديكوف تقدم إسكتلندا بالهدف الثاني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل الأخضر برغبة جامحة في العودة، فقلص سليمان الرشودي الفارق بتسديدة قوية في الدقيقة 49، قبل أن يدرك وليد الطرير التعادل قبل نهاية المباراة بربع ساعة، لتتجه المواجهة إلى ركلات الترجيح. وهنا، عاد «الأخطبوط» محمد الدعيع للتألق وتصدى لركلة حاسمة فيما أضاع الإسكتلنديون أخرى. وسجل للمنتخب كلٌ من سعود الحمالي، ومنصور الموسى، وجبرتي الشمراني، ووليد الطرير، وأخيرًا سالم سرور، فيما أهدر عبدالله الثنيان الركلة الرابعة، ليتوج الأخضر بطلًا للعالم بنتيجة «5-4» بركلات الترجيح.

وضمّت قائمة الأبطال أسماءً تحولت لاحقًا إلى نجوم بارزة في تاريخ الكرة السعودية، بينما غادر بعضهم الملاعب مبكرًا بسبب الإصابات.

محمد الدعيع

كان لاعبًا في صفوف الطائي حينها قبل أن ينتقل إلى الهلال ويتحول إلى أسطورة الحراسة في آسيا. استمر في الملاعب حتى عام 2010 قبل أن يعتزل بعد مسيرة حافلة حقق خلالها 18 بطولة مع الهلال، و6 بطولات مع المنتخب السعودي، وشارك معه في كأس العالم أربع مرات.

سليمان الرشودي

لاعب التعاون الذي انتقل إلى الهلال عام 1993، ولعب معه لسبعة مواسم قبل أن تجبره الإصابة على الاعتزال.

عدنان عبد الشكور

لاعب الوحدة الذي انتقل إلى النصر عام 1995، لكنه لم يبقَ طويلًا فعاد إلى الوحدة بعد خمسة أعوام، واعتزل بعدها بأشهر قليلة.

عارف بورشيد

لاعب القادسية، وأحد عناصر الجيل الذهبي للنادي الذي حقق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية، واعتزل مطلع الألفية بسبب الإصابة.

عبدالله الحمدي

مدافع فريق هجر، بدأ مسيرته كلاعب وسط، وقاد فريقه للصعود إلى الدوري الممتاز، قبل أن يعتزل مطلع الألفية ويبتعد عن كرة القدم.

خالد الرويحي

بدأ مسيرته الرياضية في النادي الوطني بتبوك، وتألق بشكل لافت في المونديال متوجًا بلقب هداف البطولة برصيد 3 أهداف، وانتقل بعدها إلى النادي الأهلي وكان مشروع نجم استثنائي، غير أنه توفي عام 1992 إثر حادث سير مؤلم.

سعود الحمالي

قائد المنتخب السعودي ولاعب نادي النصر، امتلك سمعة كبيرة كلاعب وسط موهوب، وساهم في تحقيق النصر لكأس الملك عام 1989 وبطولة الدوري عام 1994، قبل أن يبتعد عن النصر ويلعب لفترة قصيرة في نادي الرياض، ليعتزل الكرة بعد خمسة أعوام فقط من رفعه لكأس العالم.

جبرتي الشمراني

لعب لنادي الاتحاد لأكثر من 13 عامًا، تدرج خلالها من الفئات السنية حتى الفريق الأول، وساهم في تحقيق 9 بطولات مع النادي، قبل أن يقرر الاعتزال عقب المساهمة في الفوز ببطولة الدوري عام 1999.

وليد الطرير: مهاجم نادي النصر، تدرج في الفئات السنية حتى مثّل الفريق الأول بالتزامن مع لعبه لمنتخب الناشئين، لكنه لم يستمر طويلًا واعتزل عام 1993 بسبب الإصابة.

سالم سرور

صاحب ركلة الترجيح الذهبية، وأحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لنادي الشباب، حيث ساهم في تحقيقه 15 بطولة، كما شارك مع المنتخب السعودي في الفوز بكأس الخليج 1994.

عبدالله الثنيان

مدافع نادي النصر، تدرج في النادي حتى وصل إلى الفريق الأول عام 1989، واستمر معه حتى اعتزاله عام 1993.

منصور الموسى

لاعب نادي النجمة، وأحد الأسماء التي قادته للصعود إلى الدوري الممتاز عام 1997، انتقل بعدها إلى النصر عام 2000 لفترة قصيرة، وانقطع عن اللعب لعدة سنوات قبل أن يعود إلى النجمة ويعتزل متجهًا إلى العمل الإداري.

سلمان القريني

لاعب نادي النصر، اعتزل اللعب مبكرًا عام 1992 وفضل التوجه إلى العمل الإداري؛ فعمل أولًا مع المنتخبات السعودية السنية، ثم تولى إدارة الكرة في نادي النصر، وأشرف لاحقًا على المنتخب الأول، كما عمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

فؤاد أنور

قائد نادي الشباب الذهبي وأحد أساطير الكرة السعودية، قاد الشباب للفوز بـ 10 بطولات، وساهم مع المنتخب السعودي في تحقيق 3 بطولات والتأهل إلى كأس العالم مرتين. انتقل إلى النصر عام 1999 واعتزل بعد عامين بسبب الإصابة، ليتجه بعدها إلى التدريب ثم التحليل الرياضي.

محمد التمياط

مهاجم نادي الهلال، تميز بالسرعة والمهارة في المراوغة، لكن الإصابات لم تمهله طويلًا فاعتزل مبكرًا عام 1994.

شاكر العليان «الشجاع»: حارس مرمى نادي النصر، تدرج في الفئات السنية حتى الفريق الأول، واعتزل اللعب عام 1998 بعد أن ساهم في تحقيق النصر لخمس بطولات، وتوفي عام 2018 عن عمر ناهز 46 عامًا.