وصف الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مواجهة النصر بالقوية، قبل نزالهما على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة و«المؤجل» من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، الجمعة.

وقال مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحافي، الخميس: «سوف تكون مباراة قوية أمام حامل اللقب وهو فريق يملك جودة ونحن أيضًا نملك جودة عالية ومتحمسون للظهور أمام جماهيرنا».

وأضاف المدرب الهولندي: «هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة في السوشال ميديا ولن أركز عليها وتركيزي بشكل كامل على جودة التدريبات ولا تصدقوا ما هو متداول ونحن فريق واحد ولدينا كثير من الأيام الجميلة المقبلة والانفعالات هي جزء من اللعبة ولن أتكلم عن لاعب بعينه وسوف أتكلم عن الفريق بشكل كامل».

وحول موعد المواجهة وتقديمه بعد إعادة جدولة الروزنامة قال بوسيتش :«عندما أخذنا القرار كان الوقت ضيقًا ولم يكن قرارًا فرديًا ولكنه قرار جماعي، الأهلي والنصر متضررين من فترة التوقف لوجود عدد من اللاعبين الدوليين».

وكانت مواجهة الأهلي والنصر مقررة في أكتوبر الماضي، وتم تأجيلها إلى مارس قبل أن يتم إعادة جدولتها مجددًا وتقديمها إلى 20 نوفمبر الجاري بعد تعديل الروزنامة لمسابقة الدوري بسبب تأجيل بطولة كأس آسيا 2027.