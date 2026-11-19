افتتح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مشواره بانتصار، في واحدة فقط من مشاركاته الأربع السابقة في كأس العالم للناشئين، مقابل تعادل واحد وخسارتين، وهي المحصلة التي يسعى إلى تحسينها عبر مواجهة أوروجواي، الخميس، ضمن الجولة الأولى من رابع مجموعات النسخة الجديدة على أرض قطر.

وجاء الانتصار الوحيد على حساب كوستاريكا بنتيجة 4ـ1 في نسخة «الصين 1985» التي شهدت أولى مشاركاته، بعدما تقدم المنتخب المنافس بهدف في الدقيقة 12، قبل أن يرد «الأخضر» برباعية حملت توقيع عادل الدوسري وسعدون حمود وعبد العزيز الرزقان وناصر الفهد.

وفي النسخة التالية «كندا 1987»، استهل المنتخب السعودي مشواره بالخسارة أمام أستراليا بهدف دون مقابل، ثم قصّ شريط مشاركته في بطولة «إسكتلندا 1989» بالتعادل مع البرتغال 2ـ2. وسجَّل له جبرتي الشمراني الهدفين، بعدما تقدّم البرتغاليون أولًا بثنائية.

وفي نسخة 2025 الماضية التي نظمتها قطر، خسر «الأخضر» في مباراته الأولى أمام النمسا بهدف دون مقابل من ركلة جزاء.

وتبقى نسخة 1989 المحطة الأبرز في سجل المشاركات السعودية، بعدما شهدت إحراز «الصقور» اللقب العالمي، على الرغم من الاكتفاء بنقطة التعادل أمام البرتغال في الانطلاقة.