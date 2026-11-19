أوقفت العداءة الكينية بيريس جيبتشيرتشير، حاملة لقب بطولة العالم في الماراثون وبطلة أولمبياد طوكيو صيف 2021، لمدة ثلاثة أعوام، بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، إلى جانب عداءين كينيين آخرين، وفق ما أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الخميس.

وجاء إيقاف العداءة الكينية البالغة 33 عامًا، وصاحبة المسيرة الحافلة بالألقاب، بعد أن جاءت نتيجة عينة أُخذت منها خارج المنافسات إيجابية لمادة الإريثروبويتين «إيبو» المحظورة، المستخدمة لتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء.

وأوضحت الوحدة في بيان صحافي، أن بيريس، الحاملة سابقًا للرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون، وقعت على نموذج الاعتراف بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ووافقت بموجبه على إلغاء جميع نتائجها الرياضية بدءًا من 17 يوليو 2026، بما في ذلك فوزها بماراثون سيدني، وهو السباق الذي جُمعت قبله العينة التي جاءت نتيجتها إيجابية.

وأكدت نزاهة ألعاب القوى على أن بيريس عوقبت بالإيقاف الكامل لمدة ثلاثة أعوام بدءًا من 20 أكتوبر الماضي.

وتوجت بيريس بطلة للعالم في طوكيو 2025، وتحتل المركز التاسع في قائمة أسرع عداءات الماراثون في التاريخ بزمن شخصي، قدره ساعتان و14 دقيقة و43 ثانية، كما فازت بماراثونات لندن 2024، وبوسطن 2022، ونيويورك 2021، وأحرزت كذلك ذهبية الماراثون في أولمبياد طوكيو 2021.

وأوقفت فيرونيكا لوليو، الحائزة الميدالية الفضية في نصف الماراثون ضمن بطولة العالم للجري على الطرق لعام 2026 والمصنفة السادسة عالميًا، لمدة ثلاثة أعوام للسبب ذاته.

في المقابل، تلقى رونالد كورير، صاحب المركز الرابع في ماراثون برلين 2023، عقوبة إيقاف لمدة ستة أعوام، بعد اكتشاف مؤشرات غير طبيعية في ملفه البيولوجي، وهو ما عجز عن تقديم تفسير مقنع له.

وينضم الثلاثة إلى أكثر من 140 رياضيًا كينيًا، بينهم روث تشيبنجيتيتش، حاملة الرقم القياسي العالمي الحالي لماراثون السيدات، تعرضوا للإيقاف المؤقت أو العقوبات من قبل وحدة نزاهة ألعاب القوى منذ 2017.

وأشارت وحدة نزاهة ألعاب القوى إلى أن بيريس وفيرونيكا كانتا تواجهان في البداية عقوبة إيقاف لمدة أربعة أعوام، لكن العقوبة خُفضت عامًا واحدًا بعد اعترافهما بالمخالفة.