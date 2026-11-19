طلب الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم، من إدارة ناديه التوقيع مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب صحيفة «تايمز» البريطانية، الخميس.

وبيّنت الصحيفة أن رغبة يايسله تصطدم بسياسة إدارة ناديه التي تبحث التوقيع مع لاعبين من فئة عمرية أصغر من توني، البالغ من العمر 30 عامًا.

ويسعى يايسله، مدرب الأهلي السابق، إلى صلاحيات إدارية أكبر من إدارة كرة القدم بناديه خلال سوق الانتقالات، لرغبته في الحصول على لاعبين بخبرات عالية في تشكيلته الحالية.

ويرى يايسله توني لاعبًا قادرًا على تسجيل الأهداف، وإضافة تنوع هجومي في تشكيلته، التي لم يسجل فيها مهاجموه سوى هدف واحد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.