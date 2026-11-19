يتمسك الاتحاد البرتغالي ، بفكرة تنظيم مباراة تكريمية وداعية للأسطورة كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، مع منتخب بلاده، وفق وكالة «ذا أثلتيك» البريطانية، الخميس.

وذكرت الوكالة أن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس كان يفكر في استدعاء رونالدو بعد انتهاء فترة العقوبة المفروضة عليه من اتحاد بلاده على الرغم من الخلاف القائم بينهما.

ووفقًا للوكالة نفسها، أبلغ رونالدو الاتحاد البرتغالي عبر وسطاء بأن ابتعاده عن المنتخب يمثل القرار الأنسب في ظل الظروف الراهنة.

وكان جيسوس قد أبلغ أعضاء طاقمه الفني بنيته استدعاء الأسطورة البرتغالية، قبل أن يعلن رونالدو في الخامس من نوفمبر الماضي اعتزاله اللعب دوليًا.

وفضّل اللاعب الابتعاد عن المنتخب لتجنب زيادة الضغوط والأنظار المحيطة بالفريق، إضافة إلى عدم وجود أهداف رياضية متبقية في مسيرته الكروية الكبيرة سوى الوصول إلى الهدف رقم ألف في مسيرته.

من جانبه، ذكر جواو كاردوسو، مدير إدارة التسويق في الاتحاد البرتغالي، أن على الاتحاد التأقلم مع المرحلة الجديدة دون كريستيانو، مع الحرص على استمرار العلاقة الوثيقة مع علامته التجارية.

وقال للوكالة ذاتها: «علينا أن نحافظ على التواصل بين الاتحاد والعلامة التجارية لكريستيانو، وفي الوقت نفسه نُبقي العلاقة قائمة بين الجيل الحالي والاتحاد البرتغالي، فنحن نملك لاعبين كبارًا يؤدون على أعلى المستويات».

وأضاف: «سيظل كريستيانو رونالدو مرتبطًا بنا، لكن بطريقة مختلفة هذه المرة، وعلينا أن نبدأ صفحة جديدة في العلاقة بيننا وبينه».