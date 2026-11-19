أعرب سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي، عن سعادته بترشحه لجائزة أفضل لاعب في آسيا للمرة الثالثة، مؤكدًا أن طموح كل لاعب هو كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات.

وقال الدوسري، في تصريح للناقل التلفزيوني من داخل القاعة: «الحمد لله على الترشح للمرة الثالثة، وبالتأكيد أي لاعب يطمح إلى كتابة التاريخ».

وأضاف: «أنا وفراس لا نمثل أنفسنا فقط، بل نمثل السعودية، وسواء فزت أنا أو هو، فإن أول شخص سيقف إلى جانبه ويبارك له ويدعمه هو أنا».

وفاز سالم بالجائزة عامي 2022 و2025، فيما يترشح لها فراس للمرة الأولى في مسيرته.