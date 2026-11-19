تعاقدت إدارة نادي هجر مع المدرب التونسي ناصيف البياوي، قادمًا من الأولمبي الباجي، وذلك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للسعودي عبد الله الجنوبي، في خطوة تستهدف تصحيح مسار النتائج في دوري الدرجة الأولى، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الخميس.

ومن المقرر أن يعقد نادي هجر مؤتمرًا صحافيًا، الخميس، في مقر النادي لتقديم المدرب التونسي لوسائل الإعلام.

وتعد التجربة الثانية للبياوي مع هجر، بعد قيادته الفريق موسم 2014، ونجاحه في الصعود به إلى دوري المحترفين السعودي، ليعود إلى النادي بعد غياب دام 12 عامًا.

وسبق للبياوي أن قاد عددًا من الأندية السعودية، أبرزها الفتح والرائد والقادسية والعدالة والشعلة والجبلين والباطن.

ويحتل هجر المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، جمعها من فوز واحد وأربعة تعادلات مقابل خمس خسائر.