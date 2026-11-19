مدد فريق كاديلاك عقد الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق فريقه في بطولة العالم للفورمولا 1، عامًا إضافيًا حتى2027.

وانضم السائق الفنلندي المخضرم البالغ 37 عامًا، والذي يخوض حاليًا موسمه الثالث عشر في الفورمولا 1، إلى كاديلاك مطلع 2026، بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام ثانٍ.

وبذلك يحتفظ الفريق المشارك الموسم الجاري في سباقات البطولة العالمية، والذي يحتل المركز الحادي عشر والأخير في ترتيب الصانعين، ولم ينجح في حصد أي نقطة الموسم الجاري، بثنائي السائقين نفسه في 2027، بعد أن وقع المكسيكي سيرخيو بيريس أواخر أكتوبر الماضي تمديدًا لعقده لثلاثة مواسم إضافية حتى نهاية 2029.

وعانى بوتاس، وصيف بطل العالم في 2019 و2020، والفائز بعشرة سباقات كبرى مع مرسيدس، موسمًا صعبًا، إذ انسحب من 10 سباقات من أصل 19، وكانت أفضل نتائجه احتلال المركز الثالث عشر في جائزة الصين الكبرى.