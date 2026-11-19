أنهى نادي ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2016، شراكته مع بي سي جايم «BC Game»، الراعي الرئيس على قمصانه.

وأصدر ليستر، الفريق الذي يلعب حاليًا في الدرجة الثالثة الإنجليزية، بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله أن النادي وبي سي جايم توصلا إلى اتفاق متبادل لإنهاء شراكتهما التجارية بأثر فوري، مضيفًا: «يأتي هذا القرار بعد مناقشات بنّاءة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، حيث أدركنا اختلاف أولوياتنا التجارية في المرحلة المقبلة».

وشكر النادي الإنجليزي شركة بي سي جايم على النهج البنّاء الذي اتبعته في التوصل إلى هذا الاتفاق.

ولم يتطرق البيان إلى الاعتراضات التي عبّر عنها المشجعون بعدما أثار تعيين الشركة ممثلة إباحية كسفيرة لها موجة استياء.

وعيّنت شركة بي سي جايم، التي أصبحت راعيًا لليستر 2024، إيفا إلفي، سفيرة لعلامتها التجارية، نوفمبر الجاري.

وبثّت مجموعة المشجعين «فوكسز تراست» بيانًا صحافيًا في 4 نوفمبر الجاري، أعربت فيه عن استيائها من هذه الشراكة، جاء فيه: «يمكن أن تكون المواد الإباحية آثار مدمرة على حياة الناس، ولا سيما الشباب، شراكات كهذه تتيح الوصول إلى جمهور أوسع».

وكان ليستر فاجأ الأوساط الرياضية عندما توّج بلقب الدوري الإنجليزي 2016، قبل أن يضيف إلى سجله لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خمسة أعوام، لكن النادي واجه أوقاتًا صعبة في الأعوام الأخيرة، ويحتل حاليًا المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الثالثة.