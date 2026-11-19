يخوض فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية، الجمعة، أمام الحزم على الملعب الرديف بمدينة المجمعة الرياضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الفيحاء سيدخل المواجهة التجريبية دون خدمات الغيني ألفا سيميدو والزامبي فاشيون ساكالا والبنمي أورلاندو موسكيرا للمشاركة مع منتخبات بلدانهم، وعلي الحسين الموجود مع المنتخب السعودي تحت 21 عامًا.

ويحل الفيحاء ضيفًا على القادسية ضمن الجولة الـ 13 في دوري روشن السعودي المرجح نقلها من ملعب نادي الاتفاق في الدمام إلى ملعب أرامكو الجديد الجمعة 27 نوفمبر الجاري.

ويحتل الفيحاء المركز 13 في سلم الترتيب برصيد 11 نقطة من انتصارين وخمسة تعادلات ومثلها خسائر.