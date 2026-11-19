تنطلق المرحلة الثانية من رحلة «نحِييه ونحييه»، الفعالية الثقافية التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية، في مدينة الدمام، الخميس، وتستمر لمدة يومين، بعد اختتام محطتها الأولى في مدينة الرياض.

وتقدم الرحلة لجمهور المنطقة الشرقية عرضي «العائلة» و«الفنان» على المسرح الرئيس، إلى جانب الفنون الأدائية التقليدية المتجولة والسيرك الاستعراضي الجوال، فيما تتيح تجارب «إيقاع الفن» و«عِش الدور» و«حكايات الدمى» و«وجوه وشخصيات» و«تحت الأضواء» و«المشهد» فرصًا للمشاركة والتعرف على جوانب مختلفة من الفنون المسرحية والأدائية.

وتشمل رحلة «نحِييه ونحييه» 6 مدن في السعودية، هي الرياض والدمام والقصيم وحائل والطائف وجدة، وتستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.