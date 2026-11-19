تضاءلت فرص مشاركة محمد محزري، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين المقبل، في مدينة فرغانة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الطبي في الفريق العاصمي، يسعى إلى تجهيز محزري بدنيًا ولياقيًا، تمهيدًا لدخوله القائمة التي ستغادر إلى الدمام استعدادًا لمواجهة الاتفاق 28 نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

وعانى محزري من إصابة في عضلة الفخذ بمعسكر المنتخب السعودي في الدوحة العاصمة القطرية، الذي اختتم، الثلاثاء الماضي، ضمن فترة توقف أيام «فيفا»، قبل استبعاده وعودته إلى الرياض، مع حاجته إلى علاج وتأهيل نحو أسبوع.

وشارك محزري منذ انتقاله للهلال الصيف الماضي، في 15 مباراة بجميع المسابقات، حيث صنع هدفين ونال بطاقة صفراء وحيدة.