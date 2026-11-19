تلقت رابطة مشجعي النادي الأهلي، موافقة رابطة دوري المحترفين، على مقترح «التيفو والبنر» المعدل المقرر تنفيذهما في مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، الجمعة، في «مؤجلة» الجولة التاسعة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رابطة مشجعي الأهلي، ستبدأ مساء الخميس العمل على تركيب «التيفو» الذي يعكس روح التلاحم مع الوطن، وتجهيز «البنر» في مدرجات ملعب المباراة بعد تلقي الضوء الأخضر عليه.

وكانت «الرياضية» نشرت، الأربعاء، أن رابطة دوري المحترفين، رفضت «البنر» المقترح، قبل أن يجرى عليه تعديل منحه الموافقة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية، لملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الذي سيحتضن المباراة أكثر من 62,000 مقعد.

وكانت مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي في نهائي «خليجي 27» والتي جرت في 27 أكتوبر الماضي، سجلت رقمًا قياسيًا، بأعلى حضور جماهيري في الملعب بواقع 62,827 متفرجًا، كاسرةً الرقم القياسي للحضور في مباراة البرازيل والأرجنتين التجريبية في أكتوبر 2018 بعد أن حضرها أكثر من 62,315 متفرجًا.