وقّع الاتحاد السعودي للدراجات، الخميس، مذكرة تفاهم مع الأولمبياد الخاص السعودي.

ومثّل اتحاد الدراجات فارس العتيبي، مدير الأداء الرياضي، والأولمبياد الخاص السعودي طلال الحميدان، مدير إدارة التواصل والشراكات.

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون المشترك في رياضة الدراجات، بما يسهم في إتاحة فرص رياضية أوسع للاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية، ودعم مشاركتهم في التدريبات والمنافسات الرياضية على المستويات المحلية والدولية.

وتشمل مجالات التعاون إعداد الروزنامة السنوية للمنافسات في رياضة الدراجات، وتدريب وتأهيل المدربين والحكام والإداريين من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، إلى جانب توفير الكوادر الفنية والحكام لإدارة المسابقات.

وتتضمن المذكرة دعم برنامج الرياضات الموحدة من خلال مشاركة اللاعبين في التدريبات والمنافسات، والمساهمة في توفير الأدوات الرياضية اللازمة، فضلًا عن تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير البرامج والأنشطة الرياضية.