كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، عن تفاصيل تتعلق بنظام احتساب النقاط المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاختيار أفضل لاعب في القارة، والذي أسهم في ترجيح كفة الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس المرمى الدولي، أمام السعودي فراس البريكان، ومنحه الأفضلية في سباق الجائزة، التي أُعلن فوزه بها الخميس، في بانكوك، العاصمة التايلاندية.

وبحسب المصادر، لا يقتصر احتساب النقاط على المعايير المعلنة، ولكن اعتمدت اللجنة الفنية، برئاسة الإسكتلندي آندي روكسبرج، بندًا آخر، يتيح لها اختيار لاعب إضافي في كل مباراة من دوري أبطال آسيا للنخبة، غير أفضل لاعب فيها، ومنحه نقاطًا تقل عن الـ 15 المخصصة للفائز بجائزة «رجل المباراة».

ولم يُفصح الاتحاد الآسيوي عن المعايير التي تستند إليها اللجنة في اختيار اللاعب الإضافي، أو عدد النقاط التي يحصل عليها.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر منه، ردًا على استفسارها، أن عدم الإفصاح عن هذه التفاصيل يستهدف الإبقاء على عنصر الغموض والإثارة في المنافسة على الجائزة.

واستفاد بيرانفاند من هذا البند في تعزيز الرصيد الذي جمعه بفضل الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات خلال فترة التقييم، فضلًا عن حصوله على 60 نقطة إثر اختياره رجل المباراة أمام بلجيكا في كأس العالم.

وفي المقابل، دخل فراس البريكان، مهاجم الأهلي والمنتخب السعودي، المنافسة بأفضلية واضحة وفقًا للنقاط المرتبطة بالمعايير المعلنة، مستندًا إلى إسهامه في تتويج فريقه بـ«النخبة»، إلا أن عدم مشاركته أساسيًا في بعض مباريات البطولة قلص فرص حصوله على نقاط أكثر.

وخاض بيرانفاند النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة برفقة فريق تراكتور الإيراني، وغادر من دور الـ 16 على يد شباب الأهلي الإماراتي، وبعد نهاية الموسم انتقل إلى فجر شهيد سباسي في بلاده.