أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية، الخميس، عن توسيع نطاق الطريق لبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2027، ليشمل فعاليات ينظمها ممثلو المنتخبات الوطنية، وبطولات تأهيلية جديدة، وتوسيع قوائم المنتخبات الوطنية، فضلاً عن إطلاق تصنيف خاص بالبطولة.

وحسبما أوضحه البيان الصحافي، يُمنح الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات 2027 فرصًا أكبر للاعبين لتمثيل دولهم وأقاليمهم، ويوفر لمنتخباتهم الوطنية فرصًا إضافية ومساحة أكبر للمنافسة، كما يمكّن الجماهير من متابعة مزيد من المواجهات واللقاءات التنافسية على مدار الموسم، ما يرفع وتيرة الحماس الجماهيري استعدادًا للنسخة الافتتاحية من نهائيات بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية والمقرر تنظيمها نوفمبر 2027.

وشهدت مرحلة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية مشاركة نحو 200 ألف لاعب في 210 بطولات تأهيلية إقليمية، ونجح 2.000 لاعب من 123 دولة وإقليمًا في حجز مقاعدهم في البطولة.

وتحتفظ المنتخبات الوطنية بجميع المقاعد التي ضمنت التأهل إليها خلال عام 2026، مع إدراج اللاعبين الذين مثّلوا تلك الدول والأقاليم ضمن القوائم الموسعة للمنتخبات، والتي سيختار منها المدربون التشكيلات النهائية للبطولة.

وتُتاح للدول والأقاليم التي لم تتأهل بعد فرصة إضافية للمشاركة، وذلك عبر بطولات إقليمية جديدة تُلعب عبر الإنترنت، تليها تصفيات نهائية بنظام الحضور الشخصي «LAN».

وتنطلق هذه التصفيات الإقليمية عبر الإنترنت 26 فبراير 2027، لتستمر على مدار خمسة أسابيع تشمل مجموعة من الألعاب المختلفة، على أن يُعلَن لاحقًا عن الجدول الزمني الخاص بكل لعبة، إلى جانب تفاصيل التصفيات النهائية بنظام الحضور الشخصي «LAN».

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية: «تمثيل الوطن هو أحد أكثر اللحظات فخرًا في مسيرة أيّ رياضي، وبالنسبة للجماهير، فإن دعم منتخبهم الوطني يمثل ارتباطهم الأول بالرياضة وبداية شغف دائم بها، وفي إطار استعداداتنا لإطلاق النسخة الأولى من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، نسعى إلى دعم المنتخبات الوطنية وتمكينها من النمو والتطور، ومنح الجماهير منتخبًا وطنيًا تلتف حوله وتؤمن به، الطريق إلى بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية يتيح فرصًا أكبر لهذه المنتخبات للمنافسة، ويمكّن الجماهير من التعرف على اللاعبين، ومتابعة المنافسة بين المنتخبات، ليكونوا جزءًا من رحلة فريقهم. فعندما تصل هذه المنتخبات إلى نهائيات 2027، نريد أن يشعر المشجعون أنهم كانوا شركاء في تحقيق هذا الإنجاز».

وتتضمن المرحلة المقبلة من مسار التأهل إلى النهائيات أربعة محاور تهدف إلى دعم المنتخبات الوطنية، منها البطولات المنظمة من قبل ممثلي المنتخبات الوطنية، التي تتيح للجماهير متابعة منتخباتها الوطنية وتشجيعها قبل انطلاق النهائيات، ويمكن لممثلي المنتخبات الوطنية تنظيم بطولات وأنشطة محلية، ومباريات تجريبية، وبطولات بنظام الدعوات تجمع دولًا عدة، بما يتيح تنظيم مزيد من المنافسات ويمنح المدربين فرصًا لاختبار لاعبين جدد.

وتحظى هذه البطولات بدعم من صندوق تطوير كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وتهدف إلى توسيع القاعدة الجماهيرية الوطنية وتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية على المستوى المحلي، ويمكن لممثلي المنتخبات الوطنية تقديم مقترحات في البطولات التي يعتزمون تنظيمها خلال عام 2027، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2026.

وتتيح هذه البطولات التأهيلية الجديدة للدول والأقاليم التي لم تتمكن من التأهل في عام 2026 مسارًا إضافيًا للمشاركة في بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، وتتنافس المنتخبات في تصفيات إقليمية تُلعب عبر الإنترنت، يتأهل منها سبعة منتخبات فائزة على المستوى الإقليمي، إلى جانب منتخب وطني واحد يتلقى دعوة من برنامج التضامن في كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، للمشاركة في تصفيات نهائية بنظام الحضور الشخصي «LAN»، والتنافس على المقاعد المتبقية في البطولة.

يمنح توسيع قوائم المنتخبات الوطنية المدربين مرونة أكبر في إعداد منتخباتهم وتطويرها، إذ سيتيح لهم إضافة لاعبين مؤهلين إلى صفوف المنتخبات التي ضمنت تأهلها في عام 2026، ما يمكّنهم من تجربة خطط وتوليفات متنوعة من اللاعبين خلال المباريات الدولية، وذلك قبل اعتماد القوائم النهائية المشاركة في النهائيات بحلول 31 مايو 2027، علمًا أنه يتعين تسليم القوائم الموسعة والمحدّثة في موعد أقصاه 15 يناير 2027، أما في منافسات الألعاب الفردية، فيظل مقعد التأهل محجوزًا للاعب الذي حسم تأهله ممثلاً لدولته أو إقليمه.

ويُشكل التصنيف حافزًا تنافسيًا مستمرًا على مدار العام، ويمنح الجماهير فرصة متابعة ترتيب دولهم وأقاليمهم بصورة مباشرة طوال الموسم.

ويحصد اللاعبون نقاطاً تُضاف إلى رصيد منتخباتهم الوطنية بناءً على نتائجهم في دوريات الأندية والبطولات الدولية، إلى جانب مشاركاتهم في منافسات المنتخبات الوطنية.

ويتغير ترتيب الدول والأقاليم تبعًا لأداء لاعبيها ونتائجهم طوال الموسم، وهو ما يُعتمد لتصنيف المنتخبات في قرعة دور المجموعات، كما يُعتمد هذا التصنيف معيارًا لتحديد المنتخبات التي ستحصل على دعوات مباشرة للمشاركة في النسخ المقبلة من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية.