أعلن نادي ​ريال مدريد الإسباني، الخميس، عن موافقة الفرنسي أوريلين ‌تشواميني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على توقيع عقد جديد مدته 6 أعوام.

وبموجب العقد الجديد بين الفريق الملكي واللاعب الفرنسي يستمر الأخير في تمثيّل مدريد حتى عام 2032، إذ كان عقده السابق ساري المفعول حتى عام 2028.

وخاض ‌تشواميني ‌10 مباريات ​مع ‌ريال مدريد ‌الموسم الجاري، بعد أن غاب عن أربع مباريات بسبب الإصابة.

وانضم الدولي ‌الفرنسي إلى ريال مدريد عام 2022، قادمًا ⁠من موناكو مقابل 88 مليون دولار.

كما كشف أيضًا النادي الملكي عن توقيع التركي أردا جولر، لاعب الوسط ،عقدًا جديدًا لمدة ستة ​أعوام، ​الأربعاء.

والتحق جولر الذي خاض مع بلاده 38 مباراة حتى الآن، بصفوف ريال مدريد في يوليو 2023 وهو في الـ 18 من عمره.

وخلال أربعة مواسم بقميص الفريق، لعب التركي 126 مباراة، وأحرز خمسة ألقاب وجميعها في 2024، توزعت بين دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس إنتركونتيننتل، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.