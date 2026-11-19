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حصة مدريدية
2026.11.19 | 04:15 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو، السبت المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي ريال مدريد)
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