حصة مدريدية

انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الخميس، في حصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو، السبت المقبل، ضمن منافسات دوري «لاليجا» (المركز الإعلامي ـ نادي ريال مدريد)