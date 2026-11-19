خسر فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي، سباق جائزة أفضل لاعب في آسيا 2026، لمصلحة الإيراني علي رضا بيرانفاند، حارس المرمى الدولي، الذي أُعلن فوزه بها خلال حفل الاتحاد الآسيوي، الخميس، في بانكوك، العاصمة التايلاندية.

وترشح الثنائي للجائزة برفقة سالم الدوسري، قائد الهلال والمنتخب السعودي، الذي استُبعد من المنافسة قبل إعلان الفائز، وفق تغريدة لحساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس».

وانحصرت المنافسة النهائية على الجائزة بين البريكان وبيرانفاند، عقب استبعاد الدوسري، قبل إعلان تتويج الحارس الإيراني بها.

ويبلغ بيرانفاند من العمر 34 عامًا، ويُعد أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الإيرانية، بعدما وصل إلى 90 مباراة دولية، ليصبح الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب بلاده، كما سبق له المشاركة في نسخ كأس العالم 2018 و2022 و2026، وآسيا 2019 و2023.

وكان ظهوره في مونديال 2026 من أبرز عوامل ترشحه، بعدما لفت الأنظار بصورة خاصة في مواجهة بلجيكا، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، وتصدى خلالها لسبع محاولات، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وعلى مستوى الأندية، وصل بيرانفاند مع تراكتور الإيراني إلى دور الـ16 من نسخة دوري أبطال آسيا للنخبة الماضية، قبل الخروج على يد شباب الأهلي الإماراتي. وغادر الحارس ناديه في أكتوبر الماضي منتقلًا إلى صفوف فريق فجر شهيد سباسي الإيراني بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

واحتضن مسرح «أكسرا ثياتر كينج باور» في بانكوك مراسم النسخة الثلاثين من جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحضور مسؤولي الاتحاد وممثلي الاتحادات الوطنية والمرشحين، وشهد الحفل توزيع الجوائز في عدد من الفئات الخاصة باللاعبين والمدربين والحكام والاتحادات.

وسبق للدوسري الفوز بالجائزة مرتين، عامي 2022 و2025، وكان يطمح إلى الانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها خلال آخر 3 عقود على الأقل، قبل استبعاده من المنافسة في النسخة الحالية.

أما البريكان فدخل السباق بعد موسم تُوّج خلاله بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام ماتشيدا الياباني.